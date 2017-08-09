На Дону с начала года в Фонд капитального ремонта поступило около 12 тысяч обращений
Фонд капитального ремонта получил за месяц полторы тысячи обращений от жителей Ростовской области. Такие данные сегодня обнародовала пресс-служба организации. Чаще всего жильцов многоквартирных домов интересуют вопросы расчёта и начисления пени.
Среди наиболее часто задаваемых вопросов возможность перехода на спецсчет и перенос сроков капитального ремонта. Также часто запрашивается информация о получении льгот, хотя они находятся в ведении органов соцзащиты по месту жительства. Всего с начала года в Фонд капитального ремонта поступило около 12-ти тысяч обращений.
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