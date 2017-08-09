На Дону с начала года в Фонд капитального ремонта поступило около 12 тысяч обращений

Фонд капитального ремонта получил за месяц полторы тысячи обращений от жителей Ростовской области. Такие данные сегодня обнародовала пресс-служба организации. Чаще всего жильцов многоквартирных домов интересуют вопросы расчёта и начисления пени.

Среди наиболее часто задаваемых вопросов возможность перехода на спецсчет и перенос сроков капитального ремонта. Также часто запрашивается информация о получении льгот, хотя они находятся в ведении органов соцзащиты по месту жительства. Всего с начала года в Фонд капитального ремонта поступило около 12-ти тысяч обращений.