На Дону социально ориентированным компаниям выделят 9 миллионов рублей
В рамках реализации госпрограммы социально ориентированным некоммерческим организациям Дона будет оказана финансовая поддержка, сообщает сайт правительства региона. На конкурсной основе планируют выделить субсидии на общую сумму в девять миллионов рублей.
Для руководителей СО НКО проведут цикл специальных семинаров, на которых разъяснят вопросы, возникающие при подготовке заявок на участие в конкурсе. Также будут рассмотрены вопросы организации проведения мероприятий и оформления проектной документации.
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