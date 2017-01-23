На Дону социально ориентированным компаниям выделят 9 миллионов рублей

В рамках реализации госпрограммы социально ориентированным некоммерческим организациям Дона будет оказана финансовая поддержка, сообщает сайт правительства региона. На конкурсной основе планируют выделить субсидии на общую сумму в девять миллионов рублей.

Для руководителей СО НКО проведут цикл специальных семинаров, на которых разъяснят вопросы, возникающие при подготовке заявок на участие в конкурсе. Также будут рассмотрены вопросы организации проведения мероприятий и оформления проектной документации.