На Дону увеличат финансирование высокотехнологичнной медпомощи
Финансирование высокотехнологичной медпомощи на Дону будет увеличено. Правительство региона подписало соглашение о тарифах на оплату медпомощи в следующем году. Документ поможет обеспечить финансирование в организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В соглашении сохранены главные механизмы, которые использовались в этом году
«Задача — улучшение качества медицинского обслуживания, нужно двигаться вперед. К примеру, у нас совсем недавно три организации занимались высокотехнологичными операциями, в 2016 году — 20, на 2017 год уже 24 организации», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
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