На Дону увеличат финансирование высокотехнологичнной медпомощи

Финансирование высокотехнологичной медпомощи на Дону будет увеличено. Правительство региона подписало соглашение о тарифах на оплату медпомощи в следующем году. Документ поможет обеспечить финансирование в организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В соглашении сохранены главные механизмы, которые использовались в этом году

«Задача — улучшение качества медицинского обслуживания, нужно двигаться вперед. К примеру, у нас совсем недавно три организации занимались высокотехнологичными операциями, в 2016 году — 20, на 2017 год уже 24 организации», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.