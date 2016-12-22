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На Дону увеличат финансирование высокотехнологичнной медпомощи

16:42 Четверг, 22.12.2016

Финансирование высокотехнологичной медпомощи на Дону будет увеличено. Правительство региона подписало соглашение о тарифах на оплату медпомощи в следующем году. Документ поможет обеспечить финансирование в организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В соглашении сохранены главные механизмы, которые использовались в этом году

«Задача — улучшение качества медицинского обслуживания, нужно двигаться вперед. К примеру, у нас совсем недавно три организации занимались высокотехнологичными операциями, в 2016 году — 20, на 2017 год уже 24 организации», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

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