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ЭКОНОМИКА

На Дону в 2017 году планируют ввести в эксплуатацию девять проблемных домов

12:33 Пятница, 23.12.2016

Депутаты донского Заксобрания приняли закон о предоставлении субсидий застройщикам, которые достроят проблемные дома.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на спикера регионального парламента Александра Ищенко, общая сумма субсидий на следующий год составляет около 100 миллионов рублей.

Планируется, что деньги направят на подсоединение объектов к инженерно-техническим сетям. Это позволит ввести в эксплуатацию девять домов.

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