На Дону за три года планируют капитально отремонтировать более 4,7 тысяч домов
Более 4,7 тысяч многоквартирных домов планируют отремонтировать на Дону в ближайшие три года. Как сообщает сайт донского правительства, на эти цели будет направлено 11 миллиардов рублей. При этом в 2017 году капитально обновят 1145 домов на общую сумму в 3,4 миллиарда рублей. Добавим, за пять лет в регионе провели ремонт более 5,5 тысяч многоэтажек, на это было затрачено 14,8 миллиарда рублей.
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Знакомая три года живет практически под открытым небом — обила все пороги- дом 1922года постройки стоит в очереди на капремонт на 2022-2024 года!!! Не думаю что от объявленной суммы что-то достанется этому дому!