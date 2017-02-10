На Дону за три года планируют капитально отремонтировать более 4,7 тысяч домов

Более 4,7 тысяч многоквартирных домов планируют отремонтировать на Дону в ближайшие три года. Как сообщает сайт донского правительства, на эти цели будет направлено 11 миллиардов рублей. При этом в 2017 году капитально обновят 1145 домов на общую сумму в 3,4 миллиарда рублей. Добавим, за пять лет в регионе провели ремонт более 5,5 тысяч многоэтажек, на это было затрачено 14,8 миллиарда рублей.