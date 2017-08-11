На обновление двух миллеровских школ выделят почти 100 миллионов рублей

10 августа губернатор Ростовской области с рабочим визитом побывал в Миллеровском районе. Глава региона проверил ход ремонтных работ на объектах-долгостроях. Так Василий Голубев посетил несколько школ и спортивный комплекс имени Чуканова.

Как сообщает сайт донского правительства, губернатор распорядился выделить средства на обновление социальных объектов. Так более 91 миллиона рублей будет направлено на капремонт в миллеровской школе №4. Еще почти 8 миллионов рублей в этом году пойдет на установку многофункциональной спортплощадки в школе №5 Миллерово.