На ПМЭФ Ростовская область подписала соглашение о сотрудничестве с Coca-Cola HBC Россия

Во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Ростовской области и Coca-Cola HBC Россия подписали соглашение о сотрудничестве, которое дает донскому региону множество плюсов: от перспектив развития областного агропромышленного комплекса до проектов в сфере экологии, профориентации молодежи, волонтерства и спортивных проектов под эгидой FIFA 2018.

Делегация Ростовской области обсудила с генеральным директором Coca-Cola HBC Россия Стефаносом Вафеидисом ключевые направления партнёрства, главным из которых является плотное взаимодействие с местными поставщиками сырья и материалов. Как подчеркнули в «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области», работающий в Новоалександровском индустриальном парке завод Coca-Cola Hellenic заинтересован в поставках отечественного сырья для производства соков и нектаров.

«В настоящее время на донском заводе Coca-Cola Hellenic работает пять производственных линий, в том числе пока лишь одна соковая линия мощностью 7000 литров в час. Хорошая сырьевая база потенциально могла бы, с одной стороны, стать предпосылкой для дальнейших инвестиций компании в это направление, а с другой стороны, это определенный драйвер для локального малого и среднего бизнеса: имея твердый заказ от Coca-Cola на несколько лет вперёд, донские компании могут инвестировать деньги в новые для себя направления. Бизнес Coca-Cola Hellenic в России отличается высокой степенью локализации. Если 20 лет назад для нужд Coca-Cola Hellenic в России импортировалось более 90% сырья и упаковки, то сегодня 80 — 90% сырья и материалов для производства напитков компания закупает у локальных поставщиков», — говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Благодаря долгосрочным перспективам сотрудничества с Coca-Cola HBC Россия областной Минсельхозпрод, «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» прорабатывают возможности наращивания объёмов производства овощей и фруктов, организации производства концентрированного фруктового, ягодного, овощного пюре, замороженных овощей и фруктов, томатной пасты сельхозпроизводителями региона.

Также стоит отметить и кадровую укомплектованность: каждое рабочее место в системе Coca-Cola обеспечивает до шести рабочих мест в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере услуг.

«Соглашения о стратегическом сотрудничестве, подобные тому, что подписано донским регионом с Coca-Cola HBC Россия на нынешнем Петербургском форуме, как правило, не монетизированы в тексте документа, но по факту выливаются в сотни миллионов рублей реальных инвестиций для региональной экономики. Успешные проекты ведущих мировых, европейских и российских компаний, локализованные в нашем регионе, становятся драйверами роста для местных производителей. Работа в одной команде с отраслевыми лидерами – хороший стимул для развития локального малого и среднего бизнеса», — говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Добавим, что на ПМЭФ-2017 делегация Ростовской области уже провела ряд встреч и переговоров с российскими и зарубежными компаниями, которые уже работают в регионе, рассматривают возможности реализации здесь своих новых инвестиционных программ. Петербургский международный экономический форум завершится завтра, 3 июня.

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