На поддержку донских передпринимателей выделят 264,3 млн рублей

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Ростовской области из федерального бюджета выделят 264 345 866 рублей. Распоряжение об этом накануне подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Бюджетные средства распределены между 82 регионами страны. Субсидии выделены в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщается на официальном сайте правительства. Деньги пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах, а также помощь молодым предпринимателям. Всего на эти цели государство выделило более 7,5 миллиардов.