Лента новостей

ЭКОНОМИКА

На поддержку донских передпринимателей выделят 264,3 млн рублей

10:14 Среда, 01.02.2017

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Ростовской области из федерального бюджета выделят 264 345 866 рублей. Распоряжение об этом накануне подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Бюджетные средства распределены между 82 регионами страны. Субсидии выделены в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщается на официальном сайте правительства. Деньги пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах, а также помощь молодым предпринимателям. Всего на эти цели государство выделило более 7,5 миллиардов.

Еще темы рубрики

01 февраля 2017
На Гребном канале ‘Дон’ обновят роллердром и построят велотрассу
01 февраля 2017
Ростовчанам расскажут о том, как оказывать экстренную помощь детям
01 февраля 2017
На Всероссийский студенческий марафон отправилась донская делегация
01 февраля 2017
На поддержку донских передпринимателей выделят 264,3 млн рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.