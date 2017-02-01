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ЭКОНОМИКА

На проект капремонта трибуны стадиона ‘Олимп-2′ выделят 4,6 миллиона рублей

15:28 Среда, 01.02.2017

В Ростове-на-Дону продолжается активная подготовка стадиона «Олимп-2″ к ЧМ-2018. Как сообщает сайт донского правительства, из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по капремонту западной трибуны выделят более 4,6 миллиона рублей. Далее начнется ремонт объектов в соответствии с требованиями FIFA. Кроме того, специалистам предстоит установить камеры наблюдения и оборудование для работы СМИ.

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