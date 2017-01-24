На развитие сельских территорий Ростовская область получит 76 миллионов рублей

Ростовская область в этом году получит из федерального бюджета 76 037 000 рублей на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» регионы России получат 3 456 098 800 рублей. Выделенные средства пойдут на улучшение жилищных условий сельчан, развитие сельского хозяйства, а также регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья. Самую большую субсидию, согласно распоряжению правительства, получат республика Саха (Якутия) и республика Башкортостан. На развитие сельских территорий регионам выделено 247 433 100 рублей и 244 502 400 рублей соответственно. Меньше всего получит Мурманская область — 35 900 рублей.