На создание вертолетного кластера в Батайске выделят 4,3 млрд рублей

Минпромторг России выделит 4,3 млрд рублей на строительство летно-испытательной станции, которая расположится в Батайске. Об этом накануне заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Планируется, что новый кластер будет возведен к 2020 году на базе «Роствертола». Он объединит сразу шесть предприятий, в частности летно-испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов типа Ми-28, Ми-35,Ми-26, центр поддержки эксплуатации вертолетной техники Минобороны РФ в ЮФО, центр компетенции по производству лопастей и других изделий из композитных материалов, сборочное производство перспективного среднего вертолета, центр обучения специалистов в рамках военно-технического сотрудничества. Такие данные приводит РБК.