На торги выставлено имущество банка ‘Донинвест’

Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» выставили на торги, об этом сообщает РБК. Кроме основных активов, в продаже — три автомобиля и двухэтажное нежилое здание в поселке Целина. Напомним, официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года. Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей.