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ЭКОНОМИКА

На торги выставлено имущество банка ‘Донинвест’

14:53 Суббота, 14.01.2017

Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» выставили на торги, об этом сообщает РБК. Кроме основных активов, в продаже — три автомобиля и двухэтажное нежилое здание в поселке Целина. Напомним, официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года. Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей.

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Ольга 14.01.2017

Уже 2 года прошло, а все подозревают…