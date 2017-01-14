На торги выставлено имущество банка ‘Донинвест’
Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» выставили на торги, об этом сообщает РБК. Кроме основных активов, в продаже — три автомобиля и двухэтажное нежилое здание в поселке Целина. Напомним, официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года. Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Уже 2 года прошло, а все подозревают…