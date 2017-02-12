Нелегальные многоэтажки: в ловушку мошенников попадают донские семьи

Несмотря на многочисленные запреты, в Ростовской области продолжают возводить дома без необходимых разрешений. В результате сотни домов, где проживают тысячи семей, оказываются на грани сноса.

С соседями в многонациональном Первомайском районе принято дружить, но этих новосёлов в переулке Беломорском ждут с большим опасением. Они могут лишить и покоя, и даже элементарных удобств. Всё дело в том, что коммуникации здесь рассчитаны только на частников, а эта четырёхэтажка с номером 29 рассчитана на полтора десятка квартир.

«Мы волнуемся за воду. Если заселятся все в этот 16-квартирный дом, поставят подкачку, то мы останемся без газа и воды, зимой будем мерзнуть», — говорит житель Первомайского района Сергей Кизимов.

Эти квартиры сейчас продаются и через Интернет, и через риелторов. Покупателей привлекают низкой ценой. Но о том, что дом построен незаконно, скорее всего, не сообщают.

Будущие владельцы рискуют попасть в ту же ситуацию, что и жители домов на улице Травяной. В 2008 году десятки семей купили здесь квартиры, а спустя семь лет узнали, что их дома нелегальные. Предприимчивый застройщик работал по популярной схеме: получил разрешение на индивидуальное строительство трехэтажного дома, а вместо него возвел трехэтажку с двухуровневой мансардой.

«Суд вынес решение снести дом и нас лишить собственности. Ни о каких компенсациях речи не идет», — рассказывает жилец дома №30 по улице Травяной Анастасия Филимонова.

Семьи с детьми и ветераны могут остаться на улице. Судебную тяжбу начала администрация Первомайского района, именно она должна контролировать высотное строительство. Почему не пресекли нарушение раньше, сказать не могут. Но говорят, что виновных давно уволили, а застройщик — в розыске.

«Многоквартирный дом по адресу: Травяная, 28 снесен решением суда. По адресу: Травяная, 30 первая инстанция пройдена ,администрация Первомайского выиграла. Собственники данное решение обжаловали 19.36.02 Исполнительный лист направлен судебным приставам», — комментирует заместитель главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону Роман Морозов.

Разбирательство, скорее всего, растянется на годы. Чтобы заключить мировое соглашение и остаться в своих квартирах, жителям нужны огромные суммы — на разработку нового проекта дома и прохождения Госэкспертизы, и в такую ловушку попали сотни ростовчан.

Чиновники уверяют: все нелегитимные постройки можно найти в списках Госстройнадзора и на сайте городской администрации. Однако эти перечни сильно разнятся, и в них нет некоторых домов. Но даже глядя на эту пачку можно понять масштаб проблемы: из незаконных ростовских домов можно выстроить отдельный город.

Закона, который мог бы ограничить подобные махинации, не существует. Фактически, говорят юристы, действия недобросовестных строителей попадают под статью «Мошенничество», за которую крайне редко преследуют уголовно. Да и доказать вину трудно — вся ответственность падает на собственников, которые добровольно купили жилье.

«Застройщик не отвечает категории застройщиков, которую придает ему федеральный закон. Конечный потребитель, который на кредитные или последние деньги приобрел недвижимость, в конечном итоге несет за нее ответственность», — поясняет адвокат Юлия Абрамова.

Поэтому специалисты советуют при покупке проверить информацию о квартире в нескольких источниках. Во-первых, изучить все документы застройщика, во-вторых, обратиться в районную администрацию и получить бумагу, подтверждающую законность строительства. А еще проверить черные списки и с подозрением относиться к слишком низким ценам. Некоторые агентства недвижимости за коттеджи и таунхаусы вообще не берутся.

«222 статья гражданского кодекса Российской Федерации определяет те пункты, на основании которых любое строение может быть признано самовольной постройкой», — отмечает генеральный директор агентства недвижимости Евгений Сосницкий.

Эксперты видят два варианта решения проблемы. Один из них — жёстко запретить самовольное строительство.

«Есть и второй путь, который мне кажется наиболее верным. Думаю, следует узаконить это малоэтажное строительство, нужно снизить цену на экспертизы, на подключение коммуникаций у монополистов, тогда рынок получит дешевое жилье», — уверен генеральный директор агентства недвижимости Евгений Сосницкий.

А пока пороховой бочкой может быть любой дом. Как показывает практика, гарантией легитимной постройки не служат ни красивый фасад, ни рекомендация риелтора, ни проверка банка. Многие квартиры в таких зданиях покупались по жилищным госпрограммам. Так что спасение покупающих сегодня — дело рук самих покупающих.