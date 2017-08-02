Новая развязка соединит Северный обход Ростова с трассой на Украину

На 9-ом километре трассы из Ростова в Таганрог построят новую развязку, которая свяжет Северный обход Ростова с трассой А-280 «Ростов-на-Дону-Таганрог-граница с Украиной». Об этом стало известно на встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Она состоялась накануне в Керчи.

В пресс-службе губернатора Ростовской области напоминают, что третий участок Северного обхода Ростова свяжет автомобильную дорогу «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с федеральной автомобильной дорогой А-280 по новому направлению в обход села Чалтырь.

«Таким образом, мы получим комфортный и безопасный съезд с таганрогской трассы на Северный обход Ростова. А он, в свою очередь, будет вести к строящейся сейчас областной дороге к новому аэропорту», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Максим Соколов поддержал инициативу главы донского региона и дал соответствующие поручения Федеральному дорожному агентству. К строительству развязки должны приступить уже в этом году.