Новочеркасская организация задолжала работникам более 7,4 млн рублей
Одна из организаций, расположенных в городе Новочеркасске Ростовской области, больше года не платила своим работникам заработную плату. Как сообщили в прокуратуре, долг превысил сумму в 7,4 миллиона рублей. Всего пострадало 44 человека.
Прокуратура Новочеркасска заявила, что директору ростовского филиал ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ неоднократно вносились представления об устранении нарушений законодательства об оплате труда.
Теперь пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к лицам, допустившим нарушения закона, применены меры административного воздействия. Как подчеркнули в ведомстве, заработная плата всем сотрудникам выплачена в полном объеме.
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