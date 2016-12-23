Новочеркасская организация задолжала работникам более 7,4 млн рублей

Одна из организаций, расположенных в городе Новочеркасске Ростовской области, больше года не платила своим работникам заработную плату. Как сообщили в прокуратуре, долг превысил сумму в 7,4 миллиона рублей. Всего пострадало 44 человека.

Прокуратура Новочеркасска заявила, что директору ростовского филиал ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ неоднократно вносились представления об устранении нарушений законодательства об оплате труда.

Теперь пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к лицам, допустившим нарушения закона, применены меры административного воздействия. Как подчеркнули в ведомстве, заработная плата всем сотрудникам выплачена в полном объеме.