Новозеландская говядина исчезнет с донских прилавков

С этого дня Россельхознадзор запретил ввозить мясо и субпродукты из Новой Зеландии из-за обнаруженного рактопамина. Эту кормовую добавку используют для увеличения мышечной массы. Кроме того, этой стране могут также запретить поставлять в Россию рыбу. В ней была выявлена ртуть. Решение по этому вопросу ведомство должно принять в течение двух недель.