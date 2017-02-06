Новозеландская говядина исчезнет с донских прилавков
С этого дня Россельхознадзор запретил ввозить мясо и субпродукты из Новой Зеландии из-за обнаруженного рактопамина. Эту кормовую добавку используют для увеличения мышечной массы. Кроме того, этой стране могут также запретить поставлять в Россию рыбу. В ней была выявлена ртуть. Решение по этому вопросу ведомство должно принять в течение двух недель.
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