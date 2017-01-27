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ЭКОНОМИКА

‘Новый Ростов 2030′ реализуют ростовская администрация и банк ‘Центр-инвест’

21:25 Пятница, 27.01.2017

Между банком «Центр-инвест» и мэрией Ростова подписано соглашение о реализации совместно разработанной стратегии «Новый Ростов 2030» .На площадке «Центр-инвеста» прошла традиционная встреча предпринимателей и главы администрации города Виталия Кушнарева. В зале собралось более 200 донских бизнесменов. Обсудили вопросы поддержки малого бизнеса, подготовки города к мундиалю, а также жилищно-коммунальные проблемы.

«Большинство предпринимателей волнуют вопросы всевозможных проверок, которым они подвергнуты в течение года, и вопросы сокращения — к кому, куда и как, с тем, чтобы мы смогли на этот процесс повлиять. Проблема глобальна. Она касается не только бизнеса, но и нас, власти, поэтому будем ее как-то решать. «Центр-инвест» — банк-партнер. Там соглашение о взаимодействии. Много вопросов, в том числе и онлайн-кассы, и развитие сети МФЦ, взаимодействие и предоставление площадок, и карта «Мир», которую мы планируем внедрять совместно с банком «Центр-инвест». И все вопросы о взаимодействии и сотрудничестве. Их там большое количество», — говорит глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

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