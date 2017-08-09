Объявлены итоги бизнес-переписи по Ростовской области

Более 177 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Ростовской области. Предприниматели производят пятую часть валового регионального продукта. Это данные бизнес-переписи за 2015 год. Результаты были озвучены накануне, 8 августа, на пресс-конференции в ДГТУ.

Врио руководителя Ростовстата Марина Самойлова отметила, что итоги переписи еще раз подтверждают статус Ростовской области как региона с высокой предпринимательской активностью. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства среди российских регионов Ростовская область шестая, а по числу ИП – вторая.

Среди опрошенных количество предпринимателей, воспользовавшихся мерами господдержки, значительно превышает среднероссийский показатель – 4,6% от числа респондентов против 2,7%.

«В Ростовской области ведется «переформатирование» подхода к поддержке бизнеса, включающее, прежде всего, повышение доступности государственной поддержки любого уровня. В приоритете «возвратные» меры в форме предоставления микрозаймов и гарантий (поручительств)», — сообщил на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Ростовской области Олег Крыжановский.