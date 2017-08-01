Общественный транспорт Таганрога: льготный проезд отменять не будут, но тарифы повысят

http://dontr.ru/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-01-at-20.32.04.mp3

В общественном транспорте Таганрога по муниципальным маршрутам для пенсионеров и учащихся сохранится льготный проезд, но при этом его цена вырастет. Об этом сообщил глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

«Действительно, в администрации города изучался вопрос об отмене льгот для так называемых местных льготников. Это пенсионеры, которые не пользуются федеральными и региональными льготами, и учащиеся. В настоящее время, после обсуждения данного вопроса с общественностью, депутатами городской думы, принято решение в полном объеме льготы не отменять. В связи с тем, что законодательство устроено таким образом, что принимать на себя в дальнейшем дополнительные обязательства в виде льгот на проезд на общественном транспорте муниципалитет уже не сможет. Данное решение о частичной отмене льгот нам позволит, в случае улучшения экономической ситуации, регулировать размеры компенсаций для транспортных компаний, и, соответственно, размеры стоимости проезда для граждан», — отметил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Теперь в автобусах, троллейбусах и трамваях пенсионеры будут платить не 8 рублей, а 12 рублей, а учащиеся -14 рублей, вместо 11. Сейчас на муниципальных маршрутах Таганрога стоимость проезда составляет 16 рублей, а проезд по нерегулируемым маршрутам в автобусах и маршрутках стоит 18 рублей.