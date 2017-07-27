Около 139 миллионов рублей выделено на ремонт дорог Волгодонска

Из резервного фонда области на ремонт дорог Волгодонска выделено 106,8 миллиона рублей. Еще более 32 миллионов рублей на эти цели добавят из местного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе донского правительства, больше 35 миллионов рублей из общей суммы пойдет на капремонт дорог по улицам 50 лет ВЛКСМ и имени Максима Горького.

Оставшуюся сумму потратят на обновление почти 13 километров проезжей части на улицах: Прибрежной, Весенней, Железнодорожной Маяковского, 2-1 Бетонной, Морской, Радужной, Пушкина. Дорожные работы планируют выполнить до конца года.