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ЭКОНОМИКА

Около 139 миллионов рублей выделено на ремонт дорог Волгодонска

16:30 Четверг, 27.07.2017

Из резервного фонда области на ремонт дорог Волгодонска выделено 106,8 миллиона рублей. Еще более 32 миллионов рублей на эти цели добавят из местного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе донского правительства, больше 35 миллионов рублей из общей суммы пойдет на капремонт дорог по улицам 50 лет ВЛКСМ и имени Максима Горького.

Оставшуюся сумму потратят на обновление почти 13 километров проезжей части на улицах: Прибрежной, Весенней, Железнодорожной Маяковского, 2-1 Бетонной, Морской, Радужной, Пушкина. Дорожные работы планируют выполнить до конца года.

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