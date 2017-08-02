Около 268 миллионов рублей потратят на строительство кладбища под Ростовом
На строительство нового кладбища под Ростовом-на-Дону на территории Мясниковского района выделят 267 миллионов 999 тысяч 580 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчика ищет управление капитального строительства донской столицы. Аукцион проведут 24 августа. За восемь месяцев победитель должен благоустроить территорию и построить подъезд к новому объекту.
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