Оператором центра развития предпринимательства ‘Нового Ростова’ стал ДГТУ
ДГТУ официально стал оператором центра развития предпринимательства «Нового Ростова». Соответствующий контракт подписан с департаментом экономики донской столицы. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции. Напомним, свою работу центр развития предпринимательства начал в 2015-м году.
Как заверили собравшихся, под эгидой нового управляющего центр продолжит оказывать весь спектр услуг молодым бизнесменам — проведение консультаций, курсов для начинающих коммерсантов, организация публичных мероприятий и многое другое.
«ДГТУ сегодня — это бренд в Ростовской области. Мы пришли сюда, чтобы работать. Другого не может быть. Я, как ректор, сделаю всё, чтобы он работал и развивался. Другого варианта нет», — говорит ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.
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