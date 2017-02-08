Оператором центра развития предпринимательства ‘Нового Ростова’ стал ДГТУ

ДГТУ официально стал оператором центра развития предпринимательства «Нового Ростова». Соответствующий контракт подписан с департаментом экономики донской столицы. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции. Напомним, свою работу центр развития предпринимательства начал в 2015-м году.

Как заверили собравшихся, под эгидой нового управляющего центр продолжит оказывать весь спектр услуг молодым бизнесменам — проведение консультаций, курсов для начинающих коммерсантов, организация публичных мероприятий и многое другое.

«ДГТУ сегодня — это бренд в Ростовской области. Мы пришли сюда, чтобы работать. Другого не может быть. Я, как ректор, сделаю всё, чтобы он работал и развивался. Другого варианта нет», — говорит ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.