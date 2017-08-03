Овцеводы Дона успешно развивают мясное животноводство

Овцеводы Ростовской области наконец-то стали подсчитывать прибыль. Мясная ветка их отрасли идет в рост, потому что экологически чистая продукция получила своего заказчика и за пределами донского региона. Однако по-прежнему не радует чабанов цена на шерсть животных, и здесь, скорее всего, перспектив нет уже никаких.

Сторожевая собака Белка к отаре овец чужих не подпускает. Она точно знает свои обязанности и беспрекословно слушается только хозяина. Чабан Сергей Фех говорит, что без преданной помощницы в Сальских степях ему пришлось бы тяжело.

Овцеводческим животноводством здесь стали заниматься несмотря на экономические риски. Да так, что сумели сделать бизнес рентабельным. Хотя до былых времен еще работать и работать, признаются селяне.

Сегодня на единственном в стране племзаводе по разведению сальской породы овец содержат 4 тысячи голов. Когда-то — лет 30 назад — их было 30 тысяч, вспоминают местные животноводы.

Сальская порода-абориген выросла в этих степях, адаптирована здесь, а потому лучшие показатели даёт именно на родине. В ходе селекции использовались мясные типы овец — французские и американские, рассказывает руководитель хозяйства. Сегодня они пасутся на пастбищах, за которыми следят аграрии. В результате получается мясо исключительного качества.

«105-110 рублей килограмм живого веса. В мясе это будет 270 в оптовой продаже. Оно у нас хорошей упитанности, очень хорошее по вкусовым качествам», — отмечает директор хозяйства Сергей Громаков.

Постоянные партнёры есть в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. Экологически чистую баранину полюбили жители Татарстана, Башкирии, Беларуси. Прибыль от продажи мяса овцеводов сегодня радует, а вот производство шерсти все еще убыточное.

«Убыточно, потому что себестоимость шерсти высокая, а цена низкая. Отсюда рентабельность низкая, прибыли нет», — говорит главный зоотехник хозяйства Иван Домбровский.

Реалии таковы, что натуральная шерсть заменяется искусственными волокнами, которые по своим качествам уже подошли к натуральным. Поэтому в России сегодня не много переработчиков шерсти. Своего партнёра сальчане все же нашли — уже шестой год сдают сырьё на Черкесское предприятие.

Хозяйство стабильно лидирует по воспроизводству: 118 ягнят на 100 овцематок. Как раз в эти дни стартовал новый цикл. Это значит, что в скором времени отару пополнят ягнята.