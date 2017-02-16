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ЭКОНОМИКА

Парламентарии Дона обсудили изменения в бюджете региона

15:05 Четверг, 16.02.2017

Бюджет Ростовской области увеличился более, чем на 10 миллиардов рублей. Сегодня изменения стали основной темой внеочередного заседания донского парламента. Дополнительные средства — это поступления из федеральной казны и собственные доходы региона.

Деньги пойдут на городское благоустройство, поддержку, ремонт и строительство сельских учреждений культуры. Но самой большой статьёй расходов станут дороги. В эту сферу направят более 2,5 миллиардов рублей.

«Это средства и на строительство дорожных развязок, и на ремонт дорог областного и муниципального значения. Плюс к этому Ростову выделяются средства на обновление парка. Губернатор поручил обновить его, и это будет сделано», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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