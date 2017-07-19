Пенсии быть: донским пенсионерам выплатят 215 млрд рублей

На пенсии и социальные выплаты в Ростовской области планируют потратить более двухсот миллиардов рублей. За первое полугодие 2017 года Пенсионный фондом России на пенсии и социальные выплаты в Донском регионе было выделено более 100 млрд рублей, что на 11, 5 млрд рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Пресс-служба Пенсионного фонда по Ростовской области сообщила, что большая часть этих средств перечислена на выплату страховых пенсий 80,4 млрд рублей, около 20 млрд рублей на другие социальные выплаты по линии органов ПФР.

В Ростовской области проживает 1 млн 332 тысячи пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе 12 471 рубль.