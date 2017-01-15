Платные парковки в Ростове должны сократить ‘блуждающий трафик’

Через год — к Чемпионату мира по футболу — в Ростове появятся три перехватывающие парковки на 4,5 тысячи автомобилей. А пока водителям паркуются за деньги. Кто-то честно оплачивает место, а кто-то нет — не опасаясь каких-либо штрафов.

В прошлом году в центре Ростова завершилось обустройство платных парковок. Появилось больше 5500 тысяч свободных стоянок. «Места под знаком» должны создать резерв пропускной способности на дороге.

«Максимальная плотность на один километр составляет примерно 150 автомобилей на километр, но тогда, когда паркуются, достаточно 60 автомобилей на километр, чтобы полностью полосу движения вывести из оборота», — говорит заведующий кафедры организации перевозок и дорожного движения ДГТУ Владимир Зырянов.

По мнению экспертов, потребуется ни один год, чтобы водители смогли оценить эффективность проекта. Например в Москве, где платные парковки уже давно, только за 2016 количество пострадавших в ДТП в некоторых районах сократилось на треть. В Ростове только появляются первые плюсы.

Одно из самых главных достижений платных парковок — это сокращение так называемого «блуждающего трафика». Если раньше водитель, боясь потерять свободное место, оставлял машину на шесть часов, то теперь, с появлением платных парковок, время сократилось до полутора часов стоянки.

Работа Анны находится в центре Ростова. Девушка ежедневно оставляет машину на платной парковке, за которую еще ни разу не платила.

«Не плачу, потому что оно не организованно. На платных парковках никогда не слышала, чтобы кого-то оштрафовали», — признается девушка.

В базе организации «Парковочного пространства» нет персональных данных водителей, а значит наказывать некого. Эта новость появилась в сети в конце прошлого года. И многие её восприняли как призыв к действию.

«Первая волна, когда запустили парковки, народ поехал во дворы. Сейчас будет обратная реакция, люди поедут в центр и те, кто пересаживался на общественный транспорт — они сейчас пересядут на автомобили», — говорит автоэксперт Александр Коваленко.

Но всё-таки наивно полагать, что за услуги парковки не нужно платить. Ежедневно специалисты организации фиксируют автомобильные номера возможных нарушителей. И пусть с них не взыщут деньги сейчас, но заплатить всё равно придётся. Это административный штраф в размере полутора тысяч рублей. По словам юристов, нарушения никуда не денутся, а будут только копиться. Причём взыскать их могут не только в административном, но и в гражданско-правовом порядке.

«Рано или поздно они все равно деньги эти взыщут. По аналогии, когда банк разоряется, люди думают, которые взяли кредит, что все, его не надо платить, однако этот банк выкупается другим банком и тот банк не сразу — через год, через два, через три эти деньги да взыскивает уже с большим штрафами», — пояснил адвокат Константин Макаров.

Правда, нашей съёмочной группе на платных парковках города сегодня попадались и добросовестные водители. Власти города заинтересованы в стабильной работе платных парковок. Сейчас готовят необходимые документы для доступа к персональным данным водителей. Пока же эксперты рекомендуют водителям заплатить и стоять спокойно.