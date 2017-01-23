Платные парковки в Ростове пока остаются бесплатными

Платное парковочное пространство по-прежнему вне компетенции ГИБДД. Об этом сегодня в эфире программы «Вечер в большом городе» на канале «Россия 24″ сообщил главный полицейский области Андрей Ларионов. Он подтвердил, что стражи порядка не могут штрафовать за неоплаченную парковку, об этом нет соглашения между городской администрацией и ГИБДД.

Однако Ларионов добавил, что вопрос о его заключении с сити-менеджером Ростова уже обсуждается. Напомним, платные парковки в донской столице начали работать в сентябре 2016 года. Но, как выяснилось, у инвестора и городских властей нет рычагов влияния на автомобилистов, которые не платят за место стоянки.