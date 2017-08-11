Плату за электричество жителям Дона теперь рассчитывают по новым нормативам

Жители Ростовской области начали получать коммунальные квитанции, в которых общедомовые нужды за электричество рассчитаны по новым нормативам. Причем у одних плата за свет стала выше, у других резко сократилась.

Теперь это зависит от типа многоэтажки, а также установленного в ней оборудования. Например, расходы на электроэнергию можно значительно снизить, если в подвалах и на чердаках установить светодиодные лампы, а не обычные — накаливания. Напомним, новые показатели норм были утверждены региональной службой по тарифам в конце мая, в силу они вступили летом.

«Если раньше базовый норматив составлял 0,6 кВт на квадратный метр общей площади, то сейчас при осуществлении мероприятий по энергосбережению такой норматив составит 0,07 на квадратный метр площади, то есть расходы по данной статье затрат можно снизить на 88 процентов», — пояснил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Дмитрий Агуреев.