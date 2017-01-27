Почти 3 тысячи многодетных семей Дона в 2016 году получили землю
Многодетные и малообеспеченные семьи Ростовской области по закону «О регулировании земельных отношений в РО» продолжают получать земельные участки под строительство жилья. Как сообщили в пресс-службе донского правительства, в 2016 году земельные участки получили 2955 многодетных семей. По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, план перевыполнен на 9,7 процентов.
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