Почти 3 тысячи многодетных семей Дона в 2016 году получили землю

Многодетные и малообеспеченные семьи Ростовской области по закону «О регулировании земельных отношений в РО» продолжают получать земельные участки под строительство жилья. Как сообщили в пресс-службе донского правительства, в 2016 году земельные участки получили 2955 многодетных семей. По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, план перевыполнен на 9,7 процентов.