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ЭКОНОМИКА

Почти 3 тысячи многодетных семей Дона в 2016 году получили землю

15:01 Пятница, 27.01.2017

Многодетные и малообеспеченные семьи Ростовской области по закону «О регулировании земельных отношений в РО» продолжают получать земельные участки под строительство жилья. Как сообщили в пресс-службе донского правительства, в 2016 году земельные участки получили 2955 многодетных семей. По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, план перевыполнен на 9,7 процентов.

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