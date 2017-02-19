Поддержка бизнеса в деле: Семикаракорский район отмечен на федеральном уровне

Семикаракорский район оказался в лидерах среди других муниципальных образований страны и был отмечен на федеральном уровне как территория, активно привлекающая инвестиции. А благодаря отсутствию административных барьеров и поддержке предпринимателей удалось совершить большой рывок в сельском хозяйстве, аквапромышленности и туризме.

До сельскохозяйственного сезона еще далеко, а работа уже кипит. Ремонт техники — основа будущей посевной и залог богатого урожая. На этом предприятии от ручной уборки ушли еще 15 лет назад. Машины на полях проявляют себя эффективнее. Явные плюсы — скорость и производительность. Именно поэтому подготовку к сезону начинают с восстановления механических помощников. Конечно, полностью отказаться от человеческого ресурса невозможно, отмечают на предприятии. Сегодня на выращивании и переработке задействовано около 150-ти специалистов. Уже в конце февраля команда начнет вносить удобрения. Затем по плану посевная и сбор урожая. И эти склады вновь заполнятся свежими продуктами.

«В этом году мы собираемся посадить около 500 га картофеля и 500 га овощей. По 300 га гороха, по 300 га ячменя. Подсолнечника около 300 га», — говорит директор ООО «Исток-1″ Геннадий Гончаров.

В планах также последовательное увеличение производства. Хотя уже сейчас продукцию предприятия можно встретить почти по всей России. Руководитель отмечает, что отчасти успехов удалось достигнуть благодаря плотному взаимодействию с властью. Сегодня инициатива предпринимателей региона поддерживается на разных уровнях. Одно из недавних достижений Семикаракорского района — второе место и Гран-при руководителя Агентства стратегических инициатив.

«Семикаракорский район на федеральной премии «Бизнес-успех» занял у нас Гран-при, и АСИ будет поддерживать на всероссийском уровне, муниципальное образование Ростовской области заняло лидирующие позиции по привлечению инвестиций, про демонстрации своих подходов — это очень значимо для нас», — говорит руководитель представительства АСИ в Южном Федеральном округе Евгений Дорошенко.

Помогают в районе развивать и кооперативы. Так, буквально за три года о сельскохозяйственном кооперативе «Семикаракорский» узнали далеко за пределами области. И дважды признали лучшим в России. В прошлом году объем производства перевалил за 23 тысячи тонны продукции. За несколько лет работу автоматизировали, а вместо уличных площадок возвели полноценные склады.

«Строим цех для расширения, потому что уже не помещаемся. Наше производство уже задыхается в тех помещениях, где мы работаем», — говорит председатель кооператива «Семикаракорский» Янис Анастасиадис.

Свёклу, капусту, морковь и другие овощные культуры выращивают сами и получают от разных производителей района. Их обеспечивают семенами, техникой — чтобы урожай соответствовал стандартам. А дальше продукцию реализуют в крупных торговых точках юга России.

В таком виде продукция поступает в распределительные центры магазинов. Чтобы доставить овощи свежими, летом их остужают до 13 градусов. А сейчас, зимой, как раз наоборот — следят за тем, чтобы продукция не была замороженной.

Развивается в Семикаракорском районе и аквакультура. В прошлом году госзадание на выпуск ценной рыбы в реки региона увеличилось до 3,5 миллионов штук. Кроме того, говорят на Донском осетровом заводе, например, вислонос, осётр и шип теперь выделены во внебюджет. Это значит, от них в дальнейшем можно получать товарную рыбу. Развитие этой сферы поможет выйти на самоокупаемость, отмечают на заводе. В администрации района говорят, что для большего рывка в развитии аквапромышленности и сельского хозяйства требуется увеличение мощностей по переработке. И сейчас они активно занимаются поиском инвестора.

«У нас есть сегодня консервный завод, который в год перерабатывает примерно 12 миллионов тонн, а нам бы сегодня хотя бы 80-90 миллионов. Тогда мы могли бы ассортимент расширить», — говорит глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев.

Еще одна сфера, которую активно развивают совместно с областным правительством — региональный туризм. Так, два года назад в Семикаракорском районе выросла, можно сказать, современная деревня — Уткино. Охотничье хозяйство предлагает гостям максимальное количество вариантов активного отдыха — это и рыбалка, и охота, и конный спорт, и стрельба. Кроме того, здесь занимаются воспроизводством животных. И, например, в прошлом году в природу выпустили тысячи фазанов.

«В том месте, где сейчас находится комплекс «Уткино кантри-хаус» есть ряд преимуществ. Первое — это, безусловно, река Маныч. Второе — это знаменитая Шаминская гора. Это место считается экологически чистым, очень энергетически насыщенным», — говорит пресс-секретарь группы компаний «Флэш» Валерия Латанова.

Также новое охотхозяйство — это дополнительные рабочие места для жителей района. Сейчас в Уткино работает около 100 человек, в дальнейшем число сотрудников увеличится до 300. Из них примерно 60 процентов — жители ближайших городов и поселений.

В правительстве региона отмечают, что такой опыт работы с бизнесом на местах помогает развивать целые территории. А на карте области появляются новые точки экономического развития. И сегодня власти стараются максимально убрать административные барьеры и поддержать предпринимателей.

«У нас множество преференций создано. Василий Юрьевич заявил на инвест-послании, что налоги замораживаются на 17 год, не будет повышения никакого. Все виды субсидий увеличиваются, то есть у нас бюджет развития», — говорит заместитель министра экономического развития Ростовской области Олег Крыжановский.

Кроме того, Ростовская область вошла в федеральный пилотный проект по созданию специализированных МФЦ для бизнеса. И уже сегодня предпринимателям доступны более 120 различных услуг. Возможно, именно благодаря такому диалогу власти и предпринимательства, по разным рейтингам донской регион выходит на лидирующие позиции в стране по государственной поддержке бизнеса.