Подстанция «Спортивная» на ростовском левобережье введена в эксплуатацию
В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Спортивная», которая обеспечит электроснабжением объекты во время чемпионата мира по футболу 2018 года и потребителей прилегающих территорий. Инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей, напоминает пресс-служба правительства региона.
«Ровно год назад была вбита первая свая подстанции, и спустя всего 12 месяцев мы вводим энергообьект в работу», — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.
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