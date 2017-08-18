Полпред в ЮФО: проблему обманутых дольщиков необходимо взять под особый контроль

Правоохранители должны обратить внимание на недобросовестных застройщиков — с таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе. Накануне он собрал совет, на котором решали проблемы обманутых дольщиков. Участники встречи отметили, что юг России по количеству обманутых дольщиков впереди всей страны.

Только по официальным данным, от недобросовестных застройщиков в Южном округе пострадали почти 3 тысячи человек. Больше половины из них — жители Ростовской области, на втором месте в печальном рейтинге — Краснодарский край, на третьем — Волгоградская область. На самом деле пострадавших значительно больше, предполагают эксперты, ведь статистика учитывает только тех граждан, кто уже внесен в официальный реестр.

«Представители МВД, это ваша подследственность, там же мошенник на мошенники, а вы отворачиваетесь», — говорит полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.

В отношении недобросовестных и несостоятельных застройщиков в округе уже возбуждено 120 уголовных дел.

«Всех губернаторов я приглашаю в прокуратуру, где сформирован реестр, где все дома, как с нарушением сроков так и без нарушения сроков. Усиление муниципального контроля это то, что в данном случае необходимо», — говорит начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном округе Константин Сомов.

Ростовская область одна из первых в России, где появилось мошеннические схемы в долевом строительстве. 15 лет назад — и тогда это казалось невероятным — впервые в стране недобросовестный застройщик в доме по адресу: Космонавтов, 12 продал шесть квартир, причем каждую — сразу нескольким покупателям.

Тогда во многом благодаря участию телерадикомпании «Дон-ТР» удалось восстановить справедливость и люди получили законное жилье. Сегодня пострадавших в десятки раз больше, да и сами схемы на рынке недвижимости изменились. Например, недобросовестные застройщики собирают немалые средства и попросту не достравивают дома, а еще нарушают этажность и строят там, где не положено. В итоге решать проблемы обмантуых дольщиков приходится региональным властям.

«В соответствии с планами-графиками до конца 2019 года по всем 63-м объектам с обманутыми дольщиками мы завершим все работы», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Сама схема строительства с привлечением средств граждан, которая сегодня существует в стране, способствует созданию мошеннических схем, считают участники заседания. Но другого пути строительный бизнес пока не видит. Кредитоваться у населения ему выгоднее, чем в банках.

«Во всем мире так строят. Построил — продал. А у нас не так. Значит, надо работать по этим правилам, которые есть», — говорит полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.

Представитель президента в Южном округе призывает глав регионов взять проблему обманутых дольщиков под особый контроль, поручает по каждому не достроенному дому разработать план-график сдачи объекта и самое главное — требует постоянно предоставлять дольщикам исчерпывающую информацию о ходе работ.