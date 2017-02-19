Правительство РФ: ‘Малоимущим должны помочь продуктовые карточки’

В России собираются ввести карточки на продукты. Первые ассоциации которые возникают — это эпоха перестройки и тотальный дефицит. Но разработчики уверяют, что программа не имеет ничего общего с прошлым, а наоборот призвана помочь малоимущим и отечественным производителям.

Главная задача любой власти — накормить, обогреть и защитить. В России появятся продовольственные карты для малоимущих. Программу помощи бедным слоям населения разрабатывают в правительстве страны.

Ожидается, что поддержка будет адресной и её получат только те, кто относится к категории малоимущих. Наличные деньги выдаваться не будут. Люди будут получать только карточки с баллами, которые нельзя копить, а можно и нужно только тратить. Новость разнеслась молниеносно и сразу же вызвала не мало вопросов: для чего они вообще нужны и что можно на них приобрести?

В нашей истории карточки уже были, и не раз. И не у всех воспоминания о них приятные. Вот только сравнивать перестроечные карточки с нынешними не стоит. Продуктовые карточки необходимы не из-за нехватки продуктов. Помочь, а точнее, накормить малоимущих, и не простой, а здоровой пищей — такова одна из задач федеральной программы.

«Сегодня всё активнее говорят о том, что население потребляет всё меньше качественных продуктов в связи с тем, что доступность этих продуктов для некоторых категорий граждан совсем не доступна. Поэтому на правительственном уровне озабочены ситуацией здоровья нации в первую очередь», — говорит директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Продуктовые карточки станут своеобразной поддержкой потребительского спроса в рамках программы, которую разработал Минпромторг страны. Но есть и другая сторона медали. Речь о поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей, о развитии российского производства.

«Мы уверены, что сможем полностью обеспечить потребность населения области качественной пищевой продукцией. Это продукты переработки растениеводства — мука, крупы, хлебобулочные изделия, мясные продукты разнообразные — как птицы, так и животных. Это молочные продукты и овощи», — говорит начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексей Морозов.

Отметим, что в списке даже саженцы, семена и корма для животных. Программа рассчитана и на потребности сельских жителей.

А вот под запретом — алкоголь с сигаретами, чипсы, орехи — одним словом, только здоровая пища. Кстати, перечень допущенных продуктов разработан с учётом рекомендаций Минздрава. В программе министерства промышленности и торговли страны примут участие домохозяйства с низким среднедушевым доходом и имущественным положением. А вот более точные критерии будут определять уже региональные власти на местах.

Уже известно, что для начисления помощи будет использоваться карта «Мир» российской многонациональной платёжной системы. Сегодня рано говорить о конкретной сумме. Пока речь идёт о полутора тысячах рублей. По словам министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова, перечисленные деньги на карту нельзя обналичить, и если их не используют в течение месяца на покупку продуктов, они «сгорят». Данную новость ростовчане восприняли неоднозначно.

«Да может и хорошо, хоть бедных накормят, посмотрите, сколько у нас нищих!», — говрит ростовчанин.

«Лучше бы они пенсии подняли, на которые можно было бы достойно существовать, а не карточки вводили», — говорит другой.

«Я никогда не пойду за этими карточками, нужно иметь чувство достоинства! Мне, например, будет стыдно», — говорит третий.

Как бы то ни было, сегодня в России около 15-ти миллионов малоимущих. А на саму программу продовольственной помощи планируется выделить до 240 миллиардов рублей в год.

«Так как будет действовать ограничение на приобретение продуктов питания только отечественного производства, соответственно, все эти денежные средства, которые выделяются на адресную помощь, они опосредовано через покупателей, магазины, через сбыт дойдут до наших сельхозпроизводителей», — говорит начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексей Морозов.

Что принесёт эта программа экономике страны? По прогнозам минпромторга, на каждый вложенный рубль можно получить два рубля прироста валового внутреннего продукта. За использованием этих средств будет осуществлён жёсткий контроль.