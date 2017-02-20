Председатель ЗСО: в донском регионе могут уменьшить налог на прибыль

В Ростовской области может уменьшиться налог на прибыль. Об этом сегодня рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко. Это сделают, чтобы защитить инвесторов. В 2017 году для них увеличились отчисления в федеральный бюджет. Законодатели рассмотрят эту и ряд других проектов уже завтра — на 41-м заседании донского парламента.

«Предлагается установить для тех, кто пользуется этой льготой, ставку в размере 12,5 процентов, которая будет действовать до 2020 года. Эта же пониженная ставка будет устанавливаться для организаций, которые реализуют специальные инвестиционные контракты, заключенные с участием Российской Федерации», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.