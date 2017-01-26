Проект донских законодателей о лишении лицензии УК поддержали в Госдуме

Лишать лицензий за срыв проверок — эта инициатива донских законодателей поддержана на федеральном уровне. Она касается управляющих компаний, которые не дали провести аудит в течение года. Штраф за срыв проверки сейчас составляет всего 50 тысяч рублей, так что многие УК готовы просто заплатить. Донские депутаты рассчитывают, что уже в первом полугодии проект будет рассмотрен и принят в окончательной редакции Государственной Думой.