Проект сахарного завода в Ростовской области одобрен, скоро начнется стройка

Положительное заключение экспертизы получил проект сахарного завода в Ростовской области. Об этом сообщает региональное «Агентство инвестиционного развития». В ближайшее время предприятию выдадут разрешение на строительство в Целинском районе. Объем инвестиций — 18 миллиардов рублей. Его возведением займется «Международная сахарная корпорация» и французская компания «Сусиден».