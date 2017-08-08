Проект сахарного завода в Ростовской области одобрен, скоро начнется стройка
7:45 Вторник, 08.08.20172
Положительное заключение экспертизы получил проект сахарного завода в Ростовской области. Об этом сообщает региональное «Агентство инвестиционного развития». В ближайшее время предприятию выдадут разрешение на строительство в Целинском районе. Объем инвестиций — 18 миллиардов рублей. Его возведением займется «Международная сахарная корпорация» и французская компания «Сусиден».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
А санкции? А потом скажут, что сахар французский. Турбины-то немецкими получились, хотя делались на нашем заводе.
неудачное место, не находите ? Будет такая жара как сейчас , — вся свекла сгорит … Нужно строить блиде у Дону , к оросительному каналу , без ирригации тут никаких овощных культур не вырастить . И , вообще , сахар вреден , я оный непосредственно не кушаю , только мёж или джем-варенье .