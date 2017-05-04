Прожиточный минимум на Дону составил 9 тысяч 625 рублей

3 мая на заседании в донском правительстве установили величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Таким образом, в расчете на душу населения он составил — 9 тысяч 625 рублей, для трудоспособного населения — 10 тысяч 232 рубля, пенсионеров — 7 тысяч 809 рублей, детей – 10 тысяч 78 рублей. Отметим, что по сравнению с IV кварталом 2016 года уровень прожиточного минимума вырос на 2,2 процента или на 211 рублей.