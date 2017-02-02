Прожиточный минимум на Дону составил почти 9,5 тысяч рублей
В Ростовской области установили величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года. Он составил 9 тысяч 414 рублей (для трудоспособного населения — 10 тысяч 022 рубля, для пенсионеров — 7 тысяч 651 рубль, для детей — 9 тысяч 776 рублей).
Как отметили в правительстве Ростовской области, по сравнению с IV кварталом 2015 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения выросла на 305 рублей.
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