Прожиточный минимум в Ростовской области составляет 9 тысяч 997 рубле

Прожиточный минимум в Ростовской области составляет 9 тысяч 997 рублей. Это данные за второй квартал 2017-го года. Для работающих людей, как и для детей минимальных доход установлен более 10 тысяч рублей, для пенсионеров — около восьми. Прожиточный минимум — это сумма, которая необходима человеку для оплаты потребительской корзины. В нее входят не только продукты питания, но и непродовольственные товары, а также услуги, обязательные платежи и сборы.