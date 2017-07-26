Прожиточный минимум в Ростовской области составляет 9 тысяч 997 рубле
Прожиточный минимум в Ростовской области составляет 9 тысяч 997 рублей. Это данные за второй квартал 2017-го года. Для работающих людей, как и для детей минимальных доход установлен более 10 тысяч рублей, для пенсионеров — около восьми. Прожиточный минимум — это сумма, которая необходима человеку для оплаты потребительской корзины. В нее входят не только продукты питания, но и непродовольственные товары, а также услуги, обязательные платежи и сборы.
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