Работникам и пенсионерам ‘Кингкоула’ стали выдавать пайковый уголь

Сегодня в Гуково бывшим работниками и пенсионерам предприятий «Кингкоул» начали выдавать пайковый уголь. Утром первые 50 тонн получили 25 человек. Развозят твердое топливо к домам бесплатно. В общей сложности уголь должны получить 900 человек. Напомним, по обращению правительства области компаний «Донуголь» и «Шахтоуправление «Обуховская» безвозмездно отгружено 400 тонн черного золота. До конца года «Донуголь» отгрузит еще 300 тонн.

«Кто работал в «Кинкоуле», тот получает. Мы отпускаем по чеку «Кингкоула» и отмечаем, что человек получил», — говорит житель Гуково Виталий Снеговской.