Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Работникам и пенсионерам ‘Кингкоула’ стали выдавать пайковый уголь

15:29 Четверг, 22.12.2016

Сегодня в Гуково бывшим работниками и пенсионерам предприятий «Кингкоул» начали выдавать пайковый уголь. Утром первые 50 тонн получили 25 человек. Развозят твердое топливо к домам бесплатно. В общей сложности уголь должны получить 900 человек. Напомним, по обращению правительства области компаний «Донуголь» и «Шахтоуправление «Обуховская» безвозмездно отгружено 400 тонн черного золота. До конца года «Донуголь» отгрузит еще 300 тонн.

«Кто работал в «Кинкоуле», тот получает. Мы отпускаем по чеку «Кингкоула» и отмечаем, что человек получил», — говорит житель Гуково Виталий Снеговской.

Еще темы рубрики

22 декабря 2016
‘Русские медведи’ из Ростова — сильнейшие в стране
22 декабря 2016
Резкие колебания температуры воздуха для Дона — явление нормальное
22 декабря 2016
Ростов — Салехард: минус 5 — минус 50
22 декабря 2016
Ростовчан и гостей города приглашают на субботнюю ярмарку

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.