Работникам «Кингкоула» выплачено 264,8 миллиона рублей

«Региональная корпорация развития» продолжает выплаты задолженности по зарплате работникам «Кингкоула». За апрель горнякам направили 1894 выплаты на сумму в 47,3 миллиона рублей. При этом, по состоянию на 1 мая, всего произведено 15 тысяч 504 выплаты на общую сумму в 264,8 миллиона рублей.

Средства перечислены шахтерам ОАО «Замчаловский антрацит» (78,8 миллиона рублей), ООО «Горный проходчик» (2 миллиона рублей), ЗАО «Ростовгормаш» (49,1 миллиона рублей), ОАО УК «Алмазная» (132 миллиона рублей), ООО «СпецУглеСтрой» (2 миллиона рублей), ООО «Империя чистоты» (795,7 тысяч рублей), сообщает сайт донского правительства.