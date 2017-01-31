Работникам ‘Кингкоула’ выплатили долги по зарплате за три месяца

Произведено 520 выплат работникам компании «Кингкоул» за сентябрь, октябрь и ноябрь 2015 года. Об этом рассказали в областном правительстве. Напомним, пока погашение долгов шахтерам «Кингкоула» проводится за счет заемных средств «Региональной корпорации развития». В дальнейшем задолженность им будут выплачивать из денег, полученных при реализации имущества компании. Добавим, всего на настоящий момент горнякам выплачено свыше 115-ти миллионов рублей.