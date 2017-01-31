Работникам ‘Кингкоула’ выплатили еще 16,8 миллиона рублей

В Ростовской области продолжаются выплаты задолженности по зарплате сотрудникам «Кингкоула». Как сообщает сайт правительства региона, 30 января произвели 867 выплат работникам «УК «Алмазная» и ООО «Ростовгормаш» на сумму 16,8 миллиона рублей за сентябрь, октябрь и ноябрь 2015 года. Всего с 24 по 30 января было направлено 2 тысячи 490 выплат на сумму 39,2 миллиона рублей.