Разрешение получено: в Целинском районе построят сахарный завод

Первый донской сахарный завод получил разрешение на строительство. Об этом «Дон-ТР» сообщили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области. Предприятие появится в Целинском районе. Инвестор — «Международная сахарная корпорация». Мощность переработки будущего завода составит 12 тысяч тонн свеклы в сутки.