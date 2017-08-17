Рейс ‘Ростов-на-Дону — Баку’ не вернётся в зимнее расписание донского аэропорта

Бюджетная авиакомпания «Победа» приняла решение не возобновлять рейс из Ростова-на-Дону в столицу Азербайджана в зимнем расписании 2017 года. Об этом ГТРК «Дон-ТР» эксклюзивно рассказала пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта cстолицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — сказала Елена Селиванова.

Рейсы в Баку из Ростова-на-Дону компания «Победа» начала выполнять 30 октября 2016 года, они пользовались популярностью у ростовчан, на лето было решено эти рейсы приостановить в связи с открытием курортных направлений. Сейчас авиакомпания рассматривает возможность запуска двух новых направлений из Ростова-на-Дону, уже ведутся переговоры, однако, конкретизировать информацию авиакомпания пока не готова. В данный момент, в зимнем расписании перевозчика «Победа» из Ростова-на-Дону значатся три направления: Москва (Внуково), Санкт-Петербург и Тбилиси.