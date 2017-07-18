Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Ремонт на западном подъезде к Ростову идет с опережением графика

18:04 Вторник, 18.07.2017

596e13215f8f5429298967Об этом сегодня сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Азов». В ближайшие месяцы рабочим предстоит заменить гидроизоляцию, деформационные швы, асфальтовое покрытие. Ремонт путепровода планируют закончить уже в декабре.

Еще темы рубрики

596e13215f8f5429298967
18 июля 2017
Ремонт на западном подъезде к Ростову идет с опережением графика
11-02
18 июля 2017
В подмосковном Жуковском стартовал Международный авиасалон МАКС-2017
юг руси
17 июля 2017
Донская компания «Юг Руси» сменит владельца
technology-2200260_960_720
17 июля 2017
Жители Дона стали чаще покупать еду через Интернет

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.