Ремонт на западном подъезде к Ростову идет с опережением графика
Об этом сегодня сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Азов». В ближайшие месяцы рабочим предстоит заменить гидроизоляцию, деформационные швы, асфальтовое покрытие. Ремонт путепровода планируют закончить уже в декабре.
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