Ремонт на западном подъезде к Ростову идет с опережением графика

Об этом сегодня сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Азов». В ближайшие месяцы рабочим предстоит заменить гидроизоляцию, деформационные швы, асфальтовое покрытие. Ремонт путепровода планируют закончить уже в декабре.