Режим проверок предприятий бизнеса на Дону станет более щадящим
Сегодня на заседании областной комиссии по снижению административных барьеров прозвучала информация о том, что уже со следующего года контролирующие органы при проведении проверок должны будут ориентироваться на категорию риска и класс опасности предприятия. Это значительно снизит частоту и продолжительность плановых проверок, а при низком риске они не будут проводится вовсе.
«Состояние контрольно-надзорной деятельности является предметом, влияющим на бизнес-климат региона. И наша работа должна быть направлена на решение задач как обеспечения безопасности жизни граждан, так и предоставления бизнесу возможности нормально работать и развиваться», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.