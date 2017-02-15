Режим проверок предприятий бизнеса на Дону станет более щадящим

Сегодня на заседании областной комиссии по снижению административных барьеров прозвучала информация о том, что уже со следующего года контролирующие органы при проведении проверок должны будут ориентироваться на категорию риска и класс опасности предприятия. Это значительно снизит частоту и продолжительность плановых проверок, а при низком риске они не будут проводится вовсе.

«Состояние контрольно-надзорной деятельности является предметом, влияющим на бизнес-климат региона. И наша работа должна быть направлена на решение задач как обеспечения безопасности жизни граждан, так и предоставления бизнесу возможности нормально работать и развиваться», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.