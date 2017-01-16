Ростовчанам пояснили причины роста платы за отопление в декабре 2016 года

Сегодня департамент экономики Ростова-на-Дону пояснил, почему ростовчанам придётся заплатить за отопление в декабре больше, чем обычно. Всему виной стали морозы. Средняя температура воздуха в первом зимнем месяце составляла почти минус три градуса, что значительно ниже, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Всё это способствовало увеличению количества поставленной потребителям тепловой энергии, что и привело к росту платы за отопление. В администрации напомнили, что в случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги ЖКХ жители города могут обращаться в областную Госжилинспекцию.