Ростовчанам пояснили причины роста платы за отопление в декабре 2016 года
14:12 Понедельник, 16.01.20172
Сегодня департамент экономики Ростова-на-Дону пояснил, почему ростовчанам придётся заплатить за отопление в декабре больше, чем обычно. Всему виной стали морозы. Средняя температура воздуха в первом зимнем месяце составляла почти минус три градуса, что значительно ниже, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Всё это способствовало увеличению количества поставленной потребителям тепловой энергии, что и привело к росту платы за отопление. В администрации напомнили, что в случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги ЖКХ жители города могут обращаться в областную Госжилинспекцию.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
В жилинспекции сидят мымры, которые на подкормке у управляющих компаний и председателей ТСЖ. Добиться правды там нереально в принципе.
После вызова представителя жилинспекции, последний идёт сперва в управляйку, там представителя «заряжают» баблом и инструкциями. после чего представитель идёт к вам и макает вас носом, что не правы именно вы.
Так что, все эти понты — курам на смех.
Господа! Вы бредите!? Повышение тарифа из-за резкого похолодания!? Вы должны в штатном режиме подать тепло абонентам! Нет отговорки резко похолодало или постепенно! Я не буду платить 2 500 руб за ваше декабрьское отопление, ведь трубы были еле теплые, только обогреватель и спасал, да конфорка на кухне!