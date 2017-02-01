Ростовчанам раздают земли на Дальнем Востоке

На Дону начали прием заявлений на получение земельных участков на Дальнем Востоке. Управление Росреестра по Ростовской области заключило соглашение с МФЦ. Добавим, согласно закону, который вступил в силу сегодня, любой россиянин может получить в безвозмездное пользование гектар дальневосточной земли.