Ростовчане все чаще ремонтируют многоэтажки в кредит

На Дону набирает популярность проведение капремонта многоэтажек в кредит. Чтобы накопить необходимую сумму, нужен не один год, а дома зачастую требуют реконструкции уже сейчас. Главный плюс кредитной программы — деньги не подвержены инфляции, а минус — это переплата процентов за счет жильцов.

Они решили изменить главный принцип программы капитального ремонта: деньги собираем сейчас, а ремонт делаем потом. Они сделали капремонт сейчас, а деньги за него вернут потом. Имя этих предприимчивых героев нового коммунального времени сразу и не запомнишь — спецсчетники.

Так называют жителей, которые решили накапливать средства на капремонт на специальных счетах, а не в «общем котле» — в фонде регионального оператора. Такой способ сбора средств позволяет оформить кредит в банке и сделать в доме необходимые виды работ, не дожидаясь сроков, указанных в программе капитального ремонта.

Сергей Александрович Атаманенко точно знает, кто в доме хозяин. Он. Председатель ТСЖ дома № 32 еще задолго до принятия федерального закона начал собирать средства на ремонт, когда вышел закон — открыл специальный счет дома в одном из банков Ростова. И не ошибся. Когда в доме прохудилась крыша и лопнул ввод отопления, собранных средств не хватило и он взял сразу два банковских кредита на один миллион рублей.

«Отдавать будем 30 месяцев этот кредит. Каждый месяц будем отдавать 49 тысяч рублей», — говорит председатель ТСЖ «Калининец» Сергей Атаманенко.

Для того, чтобы рассчитаться по кредиту, в доме пришлось увеличить взнос на капремонт. В Ростовской области с декабря 2016 года он составляет 7 рублей 17 копеек с квадратного метра жилья, а в этом ТСЖ — вдвое больше -16 рублей. Как только рассчитаемся по кредиту, взносы на капремонт приостановим, надеется председатель ТСЖ. И имеет на этот законное право — как спецсчетник.